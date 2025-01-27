Количество потенциально договорных матчей в теннисе снизилось в 2024 году

Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) опубликовало отчёт за завершающие месяцы 2024 года. По данным организации, в четвёртом квартале удалось выявить 23 потенциально договорных матча. Всего же в ушедшем году ITIA усомнилась в честности 95 поединков. Это на шесть меньше, чем в 2023 году.

Число вероятных договорных игр снижается третий год подряд: в 2021 году ITIA зафиксировала 113 странных матчей, годом позже — 109.

Кроме того, в 2024 году 38 игроков и официальных лиц, связанных с теннисом, получили различные дисквалификации, в том числе и из-за нарушений, связанных со ставками на матчи. Окончательные данные агентство опубликует в годовом отчёте.