«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: во сколько начало матча КХЛ, какие прогнозы

27 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» примет «Салават Юлаев». «Зелёное дерби» пройдёт на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 2.40, что равно приблизительно 40% вероятности. Победа «Салавата Юлаева» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.80 (около 34% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.65 (примерно 26%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Ак Барс» — «Салават Юлаев» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.15, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.70. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 12.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.70.

«Ак Барс» на днях уступил «Сибири» (0:1). Вроде бы обидно и внезапно, но тут надо учитывать историю противостояния. Ведь новосибирцы обыграли «барсов» в Казани в седьмой раз подряд. У «Салавата Юлаева» в этом плане успехи значительно скромнее: триумфален только один из семи предыдущих визитов на «Татнефть-Арене».

У Виктора Козлова не получается добиться от подопечных хороших результатов на выезде: уфимцы выиграли на чужом льду меньше половины матчей. А ведь встреча с «Ак Барсом» станет для них третьей гостевой за пять дней. Да ещё и подходят после изматывающей игры со СКА.