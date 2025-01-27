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«Венеция» — «Верона»: кто фаворит матча Серии А, какие прогнозы

«Венеция» — «Верона»: кто фаворит матча Серии А, какие прогнозы
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27 января в матче 22-го тура итальянской Серии А «Венеция» примет «Верону». Встреча пройдёт на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск. Главный арбитр — Джанлука Манганьелло.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Венеции» предлагается с коэффициентом 2.25, что равно приблизительно 42% вероятности. Победа «Вероны» оценивается коэффициентом 3.50 — в районе 28%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.20, что составляет примерно 30%.

Италия — Серия А . 22-й тур
27 января 2025, понедельник. 20:30 МСК
Венеция
Венеция
Не начался
Верона
Верона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В то же время аналитики считают, что матч «Венеция» — «Верона» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.

«Венеция» проиграла только дважды в семи предыдущих турах Серии А, причём самым что ни на есть главным претендентам на скудетто: «Наполи» (0:1) и «Интеру» (0:1).

«Мастифы» нацелены исправиться за поражения в предыдущих двух турах чемпионата Италии от «Наполи» (0:2) и «Лацио» (0:3). Отрыв от «Венеции» сократился до четырёх очков.

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