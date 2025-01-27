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«Дженоа» — «Монца»: кто фаворит матча Серии А, во сколько начало, прогнозы

«Дженоа» — «Монца»: кто фаворит матча Серии А, во сколько начало, прогнозы
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27 января в матче 22-го тура итальянской Серии А «Дженоа» примет «Монцу». Встреча пройдёт на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Даниэле Довери.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Дженоа» предлагается с коэффициентом 2.32, что равно приблизительно 43% вероятности. Победа «Монцы» оценивается коэффициентом 3.90 — в районе 25%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.02, что составляет примерно 32%.

Италия — Серия А . 22-й тур
27 января 2025, понедельник. 22:45 МСК
Дженоа
Генуя
Не начался
Монца
Монца
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В то же время аналитики уверены, что матч «Дженоа» — «Монца» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15.

После смены главного тренера дела «Дженоа» пошли в гору. Лишь два поражения в девяти предыдущих турах. Единственное — ничьих за этот период многовато, сразу пять. Лучше так, чем замыкать турнирную таблицу чемпионата Италии. А именно так поступает «Монца». С каждой неделей шансы бело-красных сохранить прописку в элитном дивизионе становятся меньше. Отставание от располагающегося на 17-й строчке «Эмполи» уже большое — семь очков.

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