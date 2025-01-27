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Владимир Прокофьев рассказал о самом высоком кешбэке у букмекеров

Владимир Прокофьев рассказал о самом высоком кешбэке у букмекеров
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Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев рассказал о запуске «Пари» программы лояльности для VIP-клиентов — Pari Secret.

«Букмекер предлагает игрокам самый высокий кешбэк в РФ — до 30%. Выделю две особенно важные для пользователей детали:

— рублями, а не фрибетами;
— только от суммы чистого проигрыша.

Концепция vip-клуба Pari строится на создании комьюнити клиентов с эксклюзивными бонусами:

— приглашения на закрытые ивенты;
— поездки на топ-события с компенсацией трансфера и проживания;
— эксклюзивные подарки, мерч и другие сюрпризы.

В vip-клубе девять уровней — с кешбэком от 4% до 30%. Обновление статуса и расчёт при этом еженедельные.

Минимальный оборот ставок для первого уровня — от 1 млн без учета быстрых игр и лотерей.

Это мощный ход в борьбе за самый лакомый кусок букмекерского рынка — vip-клиентов. Букмекер постарается предоставить качественный сервис, чтобы самая платёжеспособная аудитория делала ставки именно у него», — отметил Прокофьев специально для «Чемпионата».

Ещё больше новостей беттинга — в телеграм-канале Владимира Прокофьева «Вредный букмекер».

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