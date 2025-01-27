«Вредный букмекер» оценил ущерб от сбоя в работе «Мелбет»

Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев прикинул ущерб от сбоя в работе «Мелбет», который продлился около 12-15 часов.
«БК зависла — массовые проблемы возникли в ночь на 26 января. Около 1:00 пользователи начали жаловаться в социальных сетях, а поддержка сообщила о целом комплексе неполадок:
— сайт и приложение;
— ставки;
— вывод средств.
С каждым из блоков были проблемы. С чем это связано — пока непонятно. Однако со временем, ближе к обеду, функционал заработал у части пользователей, а затем и у всех остальных.
Ущерб оценить сложно. Вероятно, это 1/730 годовой выручки, но однозначно есть и репутационный урон», — отметил Прокофьев специально для «Чемпионата».
Ещё больше новостей беттинга — в телеграм-канале Владимира Прокофьева «Вредный букмекер».