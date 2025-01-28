«Штутгарт» — «ПСЖ»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов

28 января на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте (Германия) местный «Штутгарт» примет французский «ПСЖ». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Несмотря на очевидную разницу в классе оппонентов, букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Хотя небольшое предпочтение всё же отдают гостям.

Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 2.75, что приблизительно равно 36% вероятности. Победа «Штутгарта» оценивается коэффициентом 3.60 (чуть больше 25% вероятности). Ничья доступна всего за 2.55.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что футбол в Германии не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.04. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.