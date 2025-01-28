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«Ювентус» — «Бенфика»: прогноз и ставки на матч 29 января

«Ювентус» — «Бенфика»: прогноз и ставки на матч 29 января
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Вот и добрались до заключительных встреч общего этапа Лиги чемпионов. Все матчи 8-го тура состоятся в один день. А именно: в среду, 29 января. На стадионе «Альянц» в Турине (Италия) местный «Ювентус» примет португальскую «Бенфику». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение всё же отдают итальянцам.

Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 2.32, что приблизительно равно 43% вероятности. Победа «Бенфики» оценивается коэффициентом 3.30 (около 30% вероятности). Ничья доступна за 3.40.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что футбол в Турине не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86.

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