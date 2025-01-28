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«Жирона» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

«Жирона» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
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29 января на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания) местная «Жирона» примет английский «Арсенал». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.65, что приблизительно равно 60% вероятности.

Победа «Арсенала» оценивается коэффициентом 5.20 (около 18% вероятности). Ничья немного вероятнее, но коэффициент всё равно достаточно рискованный — 4.20 (22%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что футбол в Жироне получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

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