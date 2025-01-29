Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы «Милана» напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов

Названы шансы «Милана» напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

29 января состоится встреча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Максимир» в городе Загреб местное «Динамо» примет «Милан». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Материалы по теме
«Брест» — «Реал». Дебютант сохранит лицо
«Брест» — «Реал». Дебютант сохранит лицо

Победа гарантирует итальянскому клубу выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.56, что приблизительно равно 63% вероятности.

Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 5.80 — в районе 16%. Поставить на ничью можно за 4.70 (примерно 21%).

В то же время аналитики уверены, что матч «Динамо» Загреб — «Милан» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.46.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57.

Материалы по теме
«Штутгарт» — «ПСЖ». Кварацхелии и Сафонову в плей-офф быть!
«Штутгарт» — «ПСЖ». Кварацхелии и Сафонову в плей-офф быть!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android