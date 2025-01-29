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«Бавария» — «Слован»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

«Бавария» — «Слован»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
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29 января состоится встреча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене местная «Бавария» примет «Слован» из Братиславы. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают безоговорочными фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Баварии» с форой (-4.5) предлагается с коэффициентом 2.12, что приблизительно равно 45% вероятности.

Победа «Слована» с форой (+4.5) оценивается коэффициентом 1.82 — в районе 55%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Бавария» — «Слован» получится результативным. Тотал меньше 4.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 4.5 мяча — с коэффициентом 1.65.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.90.

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