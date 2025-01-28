«Астон Вилла» — «Селтик»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч «Астон Вилла» — «Селтик», который пройдёт 29 января.

Ставка: «Селтик» не забьёт за 2.55.

Очень интересная ситуация. «Астон Вилла» перед последним туром идёт девятой. «Селтик» — аж 18-м, но выход в плей-офф себе уже гарантировал. А теперь самое замечательное. Разница между командами составляет всего одно очко. При этом победа обеспечит бирмингемцам место в топ-8, а вот у шотландцев беда с дополнительными показателями. Слишком многое должно совпасть даже с учётом трёх очков.

Вот и весь расклад. «Астон Вилла» явно сильнее по составу, играет на своём поле и имеет запредельную мотивацию. Напрямую пробиться в 1/8 финала, получить солидные призовые, разгрузить календарь, улучшить ситуацию в АПЛ (за ту же зону Лиги чемпионов на будущий год борьба идёт ого-го какая!) — всех этих зайцев можно убить одним выстрелом. Нужно только набрать три очка.

А дальше всё упирается в ваше отношение к Унаи Эмери. В подобных ситуациях конфузы случаются довольно часто. Да и «Селтик» совсем не мальчик для битья. Но есть нюанс. «Кельты» в трёх гостевых матчах Лиги чемпионов забили жалкий один мяч и остались без побед. 1:7 в Дортмунде, нули с «Аталантой» и загребским «Динамо». На таком фоне верить в их успех сложно. «Селтик» не забьёт за 2.55 — отлично, П1 + тотал меньше 4.5 гола за 2.00 — тоже хорошо.