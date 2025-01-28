«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч «Янг Бойз» — «Црвена Звезда», который состоится 29 января.

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Янг Бойз» за 2.12.

Битва низов, которые очень хотят, но совсем не могут. Одна из редких игр, которые спокойно можно было вынести на отдельный временной слот. Ведь обе команды ни при каких обстоятельствах не пройдут в следующий этап. «Црвена Звезда» набрала три очка и располагается на 32-й строчке, а «Янг Бойз» — одна из двух команд с гордым (нет) нулём. Так что на кону прежде всего призовые от УЕФА за победу.

Глядя на линию букмекеров, возникает соблазн отталкиваться от хозяев. Коэффициенты равны, что кажется сомнительным. Уровень составов сопоставим, но своё поле — это важный фактор. «Црвена» традиционно опасна в родных стенах — разнесла «Штутгарт», уступила в один мяч «Бенфике» и ПСВ, дважды забила «Барселоне». В гостях всё иначе. 0:4 от «Интера», 1:5 от «Монако». Правда, чуть не зацепились с «Миланом», но то были последние дни Паулу Фонсеки.

Вот и получается, что 2.65 на П1 — это слишком солидно. Хотя этот вариант скорее для одиночной ставки. Мы выберем предложение попроще — ИТБ 1.5 гола «Янг Бойз» за 2.12. Есть ведь ещё третий момент — разница в тонусе. Чемпионат Сербии ушёл на паузу аж пять недель назад, а вот в Швейцарии играют исправно. «Янг Бойз» похвастать нечем (два тура без побед), но даже такие матчи всяко лучше контрольных.