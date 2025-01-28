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«Манчестер Сити» — «Брюгге»: прогноз и ставка на матч 29 января

«Манчестер Сити» — «Брюгге»: прогноз и ставка на матч 29 января
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29 января состоится встреча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Этихад» в Манчестере «Манчестер Сити» примет «Брюгге». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.19, что приблизительно равно 83% вероятности.

Победа «Брюгге» оценивается коэффициентом 15.5 — в районе 6%. Ничейный исход можно найти в линии за 8.30, что составляет около 11%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Брюгге» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

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