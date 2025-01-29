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Букмекеры оценили шансы «Реала» выиграть пятый матч подряд

Букмекеры оценили шансы «Реала» выиграть пятый матч подряд
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Все матчи 8-го тура Лиги чемпионов состоятся в среду, 29 января. На стадионе «Стад дю Рудуру» в Генгаме (Франция) «Брест» примет мадридский «Реал». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Оба соперника уже гарантировали себе место в топ-24, но могут побороться за топ-8.

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Мадридцы идут на серии из четырёх побед во всех турнирах.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу мадридского «Реала» предлагается с коэффициентом 1.43, что приблизительно равно 69% вероятности.

Победа «Бреста» оценивается коэффициентом 6.80 (около 14% вероятности). Ничья доступна за 5.30 (17%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол во Франции. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.72.

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