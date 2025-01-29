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«Лилль» — «Фейеноорд»: прогноз «Чемпионата»

«Лилль» — «Фейеноорд»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч «Лилль» — «Фейеноорд».

Ставка: гол в первые 27 минут — нет за 2.00.

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Соперники входят в число главных открытий общего этапа. По итогам семи туров показатели идентичны: 13 очков, разница мячей «+2». Клуб из Нидерландов находится выше, так как забил больше. У замыкающего топ-8 «Байера» (и ещё трёх клубов) тоже 13 очков, но дополнительные показатели на другом уровне. Так что в случае мирного исхода почти наверняка придётся пробиваться через дополнительный раунд. Только победа!

От этого и будем отталкиваться. «Лилль» играет дома, однако действует от соперника и не форсирует события. Мало пропускает, хотя и голов немного. «Фейеноорд» вроде бы уступает по уровню исполнителей, зато отличается ярким футболом. Смело лезет вперёд, входит в тройку лучших общего этапа по количеству забитых мячей. Важный нюанс: среди всех представителей топ-25 турнирной таблицы нидерландцы пропустили больше всех.

Есть подозрение, что шанс напрямую пробиться в 1/8 финала повлияет на степень смелости подопечных Брайана Педерсена. А «Лилль» традиционно спешить не станет. Вырисовывается довольно осторожное начало, а дальше из искры в какой-то момент разгорится пламя. Вопрос только — когда именно. «Гол в первые 27 минут — нет» за 2.00 смотрится здорово, второй тайм результативнее первого за 1.96 тоже имеет право на жизнь.

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