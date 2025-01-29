«Ювентус» — «Бенфика»: прогноз на матч в Турине

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на матч «Ювентус» — «Бенфика».

Ставка: «Бенфика» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 2.34.

Вообще, к «старой синьоре» трудно подкопаться. Побед, мягко говоря, маловато, согласны. Превалируют ничейные результаты. Это отдельная история, которая уже становится мемом. Однако поражения при нынешнем тренерском штабе — действительно большая редкость. И это даёт свои плоды. Туринцы гарантировали себе плей-офф, а при доле везения даже финишируют в топ-8. Но надо побеждать.

Вот только попробуй ещё обыграй эту «Бенфику». Триллер с «Барселоной» подорвал шансы, зато порадовал зрителей. «Бенфика» считаные матчи оставалась без забитого мяча в этом сезоне. Вряд ли останется и теперь, ведь мотивация — запредельная. Для гарантии участия в плей-офф ей нужна победа, иначе есть риск вылететь из Лиги чемпионов из-за дополнительных показателей.

Здорово выглядит комбинированный вариант «гости не проиграют и тотал больше 1.5 мяча». Португальцы будут играть на победу, наверняка забьют. Но за итальянцев домашний стадион, поддержка болельщиков и очень приличная статистика. Вполне вероятна очередная ничья, однако для экспресса подберём ставку понадёжнее.