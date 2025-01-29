«Жирона» — «Арсенал»: ставка на матч Лиги чемпионов с коэффициентом 3.00

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на матч «Жирона» — «Арсенал».

Ставка: «Арсенал» победит всухую за 3.00.

«Жирона» уже потеряла всякие шансы на выход в плей-офф. «Арсенал», в свою очередь, с 16 очками находится перед заключительным туром на третьем месте в турнирной таблице. Вылет уже не грозит, но гарантий прямого попадания в 1/8 финала Лиги чемпионов нет. Чтобы потом не считать дополнительные показатели и не переживать, достаточно набрать одно очко.

Второй аргумент в пользу гостей — последние результаты. «Жирона» была очень хороша в прошлом сезоне, но теперь переживает спад. За четыре игры в разных турнирах в 2025 году одержала всего лишь одну победу при трёх поражениях. Да и успех пришёл только в матче с борющимся за выживание «Алавесом» (1:0). В других случаях было пропущено пять мячей.

Кроме того, из семи туров общего этапа Лиги чемпионов испанская команда уступила в шести с общим счётом 2:11. Налицо не только проблемы с обороной, но и с реализацией моментов. Последние две встречи — с «Вулверхэмптоном» (1:0) в АПЛ и загребским «Динамо» (3:0) в Лиге чемпионов — «канониры» выиграли всухую. «Жирону» сейчас можно смело ставить в один ряд с этими командами, а потому третья победа «канониров» всухую подряд выглядит не так уж фантастично.