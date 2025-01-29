«Брест» — «Реал» Мадрид: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на матч «Брест» — «Реал» Мадрид.

Ставка: «Реал» не проиграет + обе забьют за 2.10.

Мадридский клуб пропустил 17 мячей в 11 последних встречах в разных турнирах. Сохранить ворота нетронутыми сумел только три раза на данном отрезке, причём с достаточно скромными соперниками — мексиканской «Пачукой» (3:0), «Мальоркой» (3:0) и «Депортива Минера» (5:0). Представитель чемпионата Франции, в свою очередь, плох на внутренней арене, расположился в середине турнирной таблицы.

Зато в Лиге чемпионов добыл четыре победы за семь туров и претендует на топ-8, добившись положительной разницы забитых и пропущенных мячей (10-8). Кроме того, выступать во Франции у «Бреста» получается лучше. Удалось обыграть «Штурм» (2:1) Даниила Худякова, настроиться на леверкузенский «Байер» (1:1), а также отобрать очки у нидерландского ПСВ (1:0). Плюс после воскресной встречи с «Гавром» не нужно никуда лететь, в отличие от соперника, который наверняка потеряет какую-то часть сил из-за дороги.

Всё это ведёт к тому, что ждать крупную победу «Реала» в предстоящем матче не стоит. Можно даже рискнуть и проверить Ф1 (+1.5). Более интересная альтернатива — «Х2 и обе забьют». Ждать от французского клуба подвигов трудно, если учитывать разницу в классе. Всё же мадридцы на ходу. Но потрепать нервы действующему победителю действительно можно.