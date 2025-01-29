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«Боруссия» Дортмунд — «Шахтёр»: ставка на матч Лиги чемпионов

«Боруссия» Дортмунд — «Шахтёр»: ставка на матч Лиги чемпионов
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Шахтёр».

Ставка: «Боруссия» не проиграет + обе забьют за 2.12.

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Дортмундцы уволили Нури Шахина, хотя после 18-го тура в немецкой Бундеслиге идут лишь в трёх очках от топ-6. Кроме того, за семь туров на общем этапе Лиги чемпионов чёрно-жёлтые добыли четыре победы. При успешном выступлении с «Шахтёром» есть шансы даже финишировать в топ-8. А успешно выступить здесь более чем реально. Украинский «Шахтёр» находится в условиях разъездов уже длительное время.

Готовится на базе в Турции, домашние матчи на евроарене проводит в Германии. Недавно, например, обыграл французский «Брест» со счётом 2:0. Однако практики может не хватать, ведь чемпионат Украины ушёл на перерыв. В матчах с более-менее сильными клубами в этой кампании Лиги чемпионов «Шахтёр» терпел неудачи. Получил четыре мяча суммарно от «Аталанты» (0:3) и «Арсенала» (0:1), упустил победу над ПСВ (2:3) и провалился с «Баварией» (1:5).

Украинцы могут забить. Даже, скорее всего, забьют, если учитывать проблемы немецкой команды в обороне как на внутренней арене, так и в еврокубках. Только рассчитывать на очки гостям будет тяжело. В качестве ставки можно рассмотреть голы в обе стороны. А если взять к этому 1Х, получится немного поднять потенциальный выигрыш.

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