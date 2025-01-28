Дмитрий Сергеев покинул PARI и стал CEO компании 9RED

Дмитрий Сергеев покинул букмекерскую компанию PARI и стал CEO в зарегистрированной на Кипре iGaming-компании 9RED. Об этом сообщил сам Сергеев в социальных сетях.

«Счастлив поделиться тем, что я стал CEO компании 9RED! Структура компаний меняется. Я давно говорил про необходимость работы на других рынках. 9RED — управляющая не операционная компания, СЕО которой я стал. Управляющая — значит управляет проектами в igaming-индустрии в различных регионах мира. Руководителем (СЕО) Пари.ру вот уже много лет является Руслан Медведь, о чём уже было множество публикаций и его интервью. Лимассол ждёт, переезд будет непростым, может, к концу года управлюсь», — написал Сергеев.

Пост управляющего партнёра PARI Дмитрий Сергеев занимал с апреля 2022 года по нынешний январь.