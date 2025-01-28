СКА — «Витязь»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ СКА – «Витязь».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.80.

«Армейцы проведут заключительный матч домашней серии и затем отправятся на выезд в Москву. В последних встречах СКА играет нестабильно: в семи играх пять поражений. Однако «Витязь» не должен стать серьёзным соперником. Последние шесть матчей между этими соперниками оставались за Питером. В этом сезоне команды встречались дважды: СКА победил оба раза с общим счётом 13:3. У команды из Подольска не самый удачный регулярный чемпионат, она идёт на 10-м месте в Западной конференции и отстаёт от зоны плей-офф на девять очков. Такой разрыв за оставшиеся два месяца будет отыграть очень сложно.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 января 2025, вторник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

На «СКА Арене» во вторник определённо стоит ждать много заброшенных шайб. Лучшими в составе хозяев в последних пяти встречах являются Захар Бардаков (семь очков), Иван Демидов и Сергей Плотников (по шесть очков). У «Витязя» выделяются Дмитрий Бучельников и Владислав Цицюра (по пять очков). Оба, кстати, воспитанники питерских армейцев, для них игра будет принципиальной. СКА – самая забивающая команда КХЛ (177 шайб), но и одна из самых пропускающих (146). У «Витязя» разница между заброшенными (121) и пропущенными (136) отрицательная. Если учитывать историю встреч и текущую форму команд, предлагаю поставить на тотал больше 5.5», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».