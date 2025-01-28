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«Айлендерс» – «Колорадо»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

«Айлендерс» – «Колорадо»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ
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Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Айлендерс» – «Колорадо».

Ставка: победа «Колорадо» за 2.35.

«Большое внимание приковано к «Эвеланш» после громкого обмена Микко Рантанена в «Каролину» на Мартина Нечаса. Чешский форвард был определен в первую тройку к Маккиннону и Друэну, и, кажется, игроки быстро нашли общий язык. Их звено выделялось в предыдущих двух матчах («Колорадо» уступил «Бостону» со счетом 1:3 и обыграл «Рейнджерс» 5:4), а новичок отметился двумя результативными передачами. Есть высокие шансы, что Нечас продлит свою результативную серию, ведь на очереди не самый серьезный соперник.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Айлендерс» идут на предпоследнем мечта в Столичном дивизионе и на шесть очков отстают от зоны плей-офф. У команды огромные проблемы с большинством (для этого даже был приглашен бывший защитник СКА Тони Деанджело) и с голами (128 шайб – третье место с конца в НХЛ).

«Колорадо», напротив, хоть и проиграло на прошлой неделе три матча подряд, идет в верхней части таблицы и показывает уверенную игру. Лучшим игроком в последних матчах является защитник Кейл Макар (5+1), который забивает больше, чем многие форварды. У «Островитян» выделяется Бо Хорват (4+3). Учитывая текущую форму команд и их статистику, можно поставить на победу «Колорадо» в основное время», — приводит слова Тубольцевой «ВсёПроСпорт».

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