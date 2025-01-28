«Металлург» — «Динамо» Минск: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Динамо» Минск.

Ставка: ТБ 5 за 1.87.

«Магнитка» уже две недели не побеждала в основное время. При этом парадокс нынешней регулярки таков, что, даже проиграв три из четырёх последних матчей, чемпионы всего на три очка по потерянным отстают от лидера конференции. А первый посев на Востоке – это, между прочим, гарантированная отмена встречи с могучим «Авангардом» на старте плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 января 2025, вторник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Понятно, что «Металлургу» победа нужна и со стратегической, и с тактической точки зрения. Пора реабилитироваться за позорные результаты вроде двух поражений от «Амура» в течение семи дней. Скорее всего, команда Разина сумеет добиться победы. Вот только разница в счёте обещает быть минимальной. И дело не только в недочётах игры самих чемпионов. Минское «Динамо» выходит на лёд после двухнедельной (!) паузы. Из тонуса такие перерывы выбивают, зато со свежестью ног всё должно быть в порядке. За счёт хорошей физики команда Квартальнова не только окажет хозяевам достойное сопротивление, но и навяжет зрелищный хоккей. Трибуны точно увидят больше 5 шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».