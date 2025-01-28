СКА — «Витязь»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ СКА — «Витязь».

Ставка: ТБ 6 за 1.90.

«Главные интриги матча — сумеет ли СКА впервые с 8 декабря пропустить меньше двух шайб и захочет ли «Витязь» сопротивляться мощному сопернику. Подмосковная команда играет интересно и самобытно, но эффективности ей очень не хватает. После таких осечек, как два январских поражения от прямого конкурента «Куньлуня», шансов на плей-офф у «богатырей» почти не осталось.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 января 2025, вторник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Поэтому стараться уйти от разгрома гости, конечно, будут — но костьми ради этого не лягут. У петербургских вратарей появляется уникальная возможность сыграть «на ноль» и поймать уверенность на будущее. Да и своей публике СКА задолжал яркую победу с крупным счётом. Так что советовал бы ставить на тотальное доминирование команды Ротенберга. Осенью она обыграла «Витязь» в Балашихе со счётом 8:1, что-то похожее будет и теперь. Во всяком случае тотал больше 6 шайб спрогнозировать можно уверенно — как и то, что любые варианты с потерей очков невскими армейцами выглядят фантастикой», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».