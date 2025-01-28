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СКА — «Витязь»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

СКА — «Витязь»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Санкт-Петербурге
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ СКА — «Витязь».

Ставка: ТБ 6 за 1.90.

«Главные интриги матча — сумеет ли СКА впервые с 8 декабря пропустить меньше двух шайб и захочет ли «Витязь» сопротивляться мощному сопернику. Подмосковная команда играет интересно и самобытно, но эффективности ей очень не хватает. После таких осечек, как два январских поражения от прямого конкурента «Куньлуня», шансов на плей-офф у «богатырей» почти не осталось.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому стараться уйти от разгрома гости, конечно, будут — но костьми ради этого не лягут. У петербургских вратарей появляется уникальная возможность сыграть «на ноль» и поймать уверенность на будущее. Да и своей публике СКА задолжал яркую победу с крупным счётом. Так что советовал бы ставить на тотальное доминирование команды Ротенберга. Осенью она обыграла «Витязь» в Балашихе со счётом 8:1, что-то похожее будет и теперь. Во всяком случае тотал больше 6 шайб спрогнозировать можно уверенно — как и то, что любые варианты с потерей очков невскими армейцами выглядят фантастикой», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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