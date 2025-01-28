Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

В Совете Европы поддержали проект по борьбе с лудоманией у футболистов

В Совете Европы поддержали проект по борьбе с лудоманией у футболистов
Аудио-версия:
Комментарии

Секретариат Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями поддержал инициативу об изучении распространения игровой зависимости среди футболистов. Проект получил название «Зависимость футболистов от ставок», его авторы — Федерации футбола Португалии и Греции.

В пояснительной записке к проекту говорится, что зависимость от азартных игр у спортсменов куда сильнее, чем у людей других профессий. Это способствует появлению договорных матчей. В ходе работы над инициативой планируется изучить поведение футболистов при совершении ставок и разработать методики, чтобы предотвратить появление зависимости.

Результаты исследования и связанные с ними конкретные предложения должны быть представлены до конца текущего сезона. Проект поддержала и Группа Помпиду — структура Совета Европы, деятельность которой направлена на международное сотрудничество в вопросах противодействия наркотической и иным видам зависимостей.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android