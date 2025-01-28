СКА — «Витязь»: кто фаворит матча КХЛ, какие прогнозы

28 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА примет «Витязь». Встреча пройдёт на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.76, что приблизительно составляет 55% вероятности. Победа «Витязя» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.10 (около 24% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.50 (примерно 21%).

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 января 2025, вторник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча СКА — «Витязь» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.80, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.40. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 9.40. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.50.

СКА проиграл пять из семи предыдущих матчей. Стоит признать, что календарь был непростой. Все соперники из топ-10 сводной таблицы КХЛ.

Подопечные Павла Десяткова выиграли всего лишь 3 из 11 предыдущих встреч. И то — досталось располагающимся вне зоны плей-офф «Сочи» (2:1 ОТ), «Ладе» (6:2) и «Нефтехимику» (4:3). Семь из восьми поражений они потерпели по итогам 60 минут.