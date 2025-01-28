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«Металлург» — «Динамо» Минск: кто фаворит матча КХЛ, прогнозы на игру 28 января

«Металлург» — «Динамо» Минск: кто фаворит матча КХЛ, прогнозы на игру 28 января
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28 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» примет минское «Динамо». Встреча пройдёт на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 1.88, что составляет приблизительно 51% вероятности. Победа «Динамо» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.85 (около 25% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.05 (примерно 24%).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2025, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Металлург» — «Динамо» Минск получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.15, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.70. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 12.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.70.

Несмотря на потерю очков в трёх из четырёх предыдущих матчей, «Металлург» остаётся одним из главных претендентов на первую строчку Восточной конференции. Отставание от лидирующего «Трактора» приличное — семь очков, зато действующий чемпион выходил на лёд на два раза меньше.

В плей-офф подопечные Дмитрия Квартальнова могут выйти с шестого места. Пока что его занимает СКА, но у «зубров» есть две игры в запасе. А отставание от петербуржцев составляет три очка. Задача попадания в Кубок Гагарина уже практически решена. Отрыв от «Куньлуня» огромный — 10 очков.

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