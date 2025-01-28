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«Куньлунь» — «Трактор»: во сколько начало матча КХЛ, кто фаворит

«Куньлунь» — «Трактор»: во сколько начало матча КХЛ, кто фаворит
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28 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь» примет «Трактор». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Мытищи». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время предлагается с коэффициентом 1.79, что составляет приблизительно 54% вероятности. Победа «Куньлуня» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.20 (около 22% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.05 (примерно 24%).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2025, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Трактор
Челябинск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Куньлунь» — «Трактор» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.48, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.50. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 10.5. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.50.

Выдав семиматчевую беспроигрышную серию, «Куньлунь» подарил болельщикам надежду на выход в плей-офф. Однако далее последовали три поражения подряд, которые эту самую надежду перечеркнули если не ручкой, то карандашом. Отставание от занимающего восьмое место в турнирной таблице Западной конференции «Торпедо» увеличилось до шести очков.

«Трактор» на более уверенном ходу: пять побед при одном поражении, уверенность в своих силах. Подопечные Бенуа Гру показывают весьма качественный командный хоккей и по-прежнему возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции.

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