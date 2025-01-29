Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Барселона» — «Аталанта»: определён фаворит матча Лиги чемпионов

«Барселона» — «Аталанта»: определён фаворит матча Лиги чемпионов
Комментарии

29 января на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» «Барселона» примет итальянскую «Аталанту» в матче восьмого тура Лиги чемпионов. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Материалы по теме
«Брест» — «Реал». Дебютант сохранит лицо
«Брест» — «Реал». Дебютант сохранит лицо

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.76, что приблизительно равно 55% вероятности.

Победа «Аталанты» оценивается коэффициентом 4.50 — около 22% вероятности. Ничья идёт с коэффициентом 4.30 (23%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч в Барселоне получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.41.

Материалы по теме
«Боруссия» — «Шахтёр». У украинцев в любом случае мало шансов
«Боруссия» — «Шахтёр». У украинцев в любом случае мало шансов
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android