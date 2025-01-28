«Динамо» Загреб — «Милан»: прогноз и ставки на матч 29 января

29 января состоится встреча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Максимир» в Загребе «Динамо» примет «Милан». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.56, что приблизительно равно 63% вероятности.

Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 5.80 — в районе 16%. Поставить на ничью можно за 4.70 (примерно 21%).

В то же время аналитики уверены, что матч «Динамо» Загреб — «Милан» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.46. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57.