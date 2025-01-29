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«Интер» — «Монако»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

«Интер» — «Монако»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов
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29 января на стадионе «Сан-Сиро» в Милане «Интер» примет «Монако» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение итальянскому клубу. Сделать ставку на победу миланского «Интера» предлагается с коэффициентом 1.62, что приблизительно равно 61% вероятности.

Победа «Монако» оценивается коэффициентом 5.50 — это около 17% вероятности. Ничья более вероятна, идёт с коэффициентом 4.40 (22%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч в Милане получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

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