«Манчестер Сити» — «Брюгге»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Брюгге».

Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 1.96.

«Манчестер Сити» спустился на 25-ю позицию в турнирной таблице Лиги чемпионов. Ничья от вылета не спасёт, кровь из носу нужна победа. Хоть встреча и состоится в Манчестере, «Брюгге» нельзя списывать со счетов. Это бойкая команда с характером, которая не первый год радует нейтральных болельщиков выстроенным футболом и сенсациями.

Беспроигрышная серия чёрно-синих в чемпионате Бельгии насчитывает 15 матчей. А в четырёх предыдущих турах Лиги чемпионов победили «Астон Виллу» (1:0) и «Спортинг» (2:1), сыграли вничью с «Селтиком» (1:1) и «Ювентусом» (0:0). Очень опасный соперник, которого ни в коем случае нельзя недооценивать. «Брюгге» шикарно действует вторым номером. Обороняется весьма и весьма слаженно.

Напрашивается ставка на ТМ 3.5 мяча. Надобности менять стратегию нет. 0:0 или 1:1 «Брюгге» будет вполне достаточно для того, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В матчах с делающими акцент на обороне соперниками «горожане» потеряли много очков. Показатели удручающие: выиграли только 16 из 32 матчей во всех официальных турнирах. Эрлинг Холанд в этих 16 играх забил шесть мячей.