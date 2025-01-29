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«Бавария» — «Слован» Братислава: прогноз на матч Лиги чемпионов

«Бавария» — «Слован» Братислава: прогноз на матч Лиги чемпионов
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Бавария» — «Слован».

Ставка: «Бавария» победит с форой (-4.5) за 2.13.

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Команда из Братиславы проделала немалый путь для того, чтобы выйти в общий этап Лиги чемпионов. Лучше бы вылетела раньше и попробовала свои силы в Лиге Европы или Лиге конференций. Шутка, конечно. Всё же призовые от УЕФА перевешивают даже самые жуткие результаты. Семь поражений с общим счётом 6:24 и последнее место в турнирной таблице.

Имеющегося подбора футболистов Владимиру Вайссу хватает для того, чтобы преуспевать на внутренней арене. Первое место в чемпионате Словакии, победы, голы. Однако в Лиге чемпионов уровень соперников намного выше. И тут цепляться не выходит. На линию больно смотреть. Букмекеры ставят вопрос так: насколько крупный разгром нас ожидает?

С андердогами у мюнхенцев не бывает проблем. В Лиге чемпионов они исторически играют в полную силу и всегда забивают много. В среднем за встречу во всех турнирах подопечные Компани заколачивают 2,8 гола. И это с учётом того, что не так много отгружают равным по силе соперникам. Возьмём П1 с форой (-4.5).

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