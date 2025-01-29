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«Штутгарт» — «ПСЖ»: прогноз Вредного букмекера

«Штутгарт» — «ПСЖ»: прогноз Вредного букмекера
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Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч «Штутгарт» — «ПСЖ».

Ставка: «ПСЖ» победит за 2.75.

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Матч «Штутгарта» и «ПСЖ» при любых раскладах станет одним из самых обсуждаемых в 8-м туре Лиги чемпионов. Обе команды для выхода в следующую стадию устраивает ничья. Букмекеры отреагировали ожидаемо – поставить на ничью можно за удивительно низкие 2.55.

В долгосрочной перспективе ничья не нужна ни одному из клубов – она приведёт к проблемам уже на первой стадии плей-офф. Тогда даже в стыковых матчах ответную встречу придётся играть в гостях – так себе перспектива с учётом возможных соперников в виде, например, «Баварии» и «Реала».

По ожидаемым очкам «Штутгарт» и «ПСЖ» должны быть гораздо выше. Немцы – на девятом месте, французы и вовсе на пятом. Именно победу парижан я и возьму. Коэффициент 2.75 выглядит интересно, особенно после яркого камбэка с «Ман Сити» в Париже.

У Луиса Энрике полный порядок со скамейкой и ротацией, даже несмотря на несколько важных травмированных исполнителей. «Штутгарту» по объективным причинам играть на два фронта куда тяжелее. В Германии «швабы» еле держатся в топ-4 и не факт, что попадут в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. У «ПСЖ» первое место в Лиге 1 с огромным отрывом.

В последних 10 матчах у парижан восемь побед и две ничьих. И то в одном случае по пенальти в Кубке добили «Ланс», а в другом – скатали 1:1 с «Реймсом», разумеется, с огромной ротацией основного состава.

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