«Барселона» — «Аталанта»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Барселона» — «Аталанта».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.76.

«Барселона» крайне опасна и логично считается фаворитом. Чем может ответить «Аталанта»? Пять безответных мячей в ворота австрийского «Штурма» — это, конечно, приятно, но не так впечатляет. С грандами типа «Ювентуса» и «Наполи» команда тоже сыграла неубедительно. В первом случае была ничья со счётом 1:1, а во втором — поражение со счётом 2:3.

В Лиге чемпионов бергамаски тоже более нестабильны. Если «Барселона» допустила лишь одну осечку, во многом случайно проиграв «Монако» в 1-м туре, то итальянцы теряли очки относительно часто. Нули на табло были в матчах с «Арсеналом» и «Селтиком», а мадридскому «Реалу» уступили со счётом 2:3. Едва ли получится настроиться на столь грозного оппонента теперь.

Против Джан Пьеро Гасперини играет и кадровая обстановка. Матео Ретеги в порядке, и это плюс. Но, скорее всего, придётся обойтись без Мартена де Рона, который добавился в лазаретный список к Одилону Коссуну и Джанлуке Скамакке. Это может повлечь за собой проблемы в центральной зоне, где хозяйничает Рафинья. А при таких раскладах победа хозяев более чем реальна.

Возможный счёт — в районе 3:1. «Барселона» хороша в атаке даже без Левандовского, а теперь и он возвращается в стартовый состав. При этом команда Ханси Флика не так надёжна в обороне, поэтому шансы отличиться будут и у гостей. В качестве ставки можно выбрать П1 или 1Х через тотал больше 2.5 мяча. Второй вариант с подстраховкой на случай ничейного исхода 2:2.