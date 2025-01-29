ПСВ — «Ливерпуль»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру ПСВ — «Ливерпуль».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.77.

Английский «Ливерпуль» в нынешнем сезоне, конечно, великолепен. Букмекеры не зря ждут голы. ПСВ довольно много пропускает. За пять прошлых игр в разных турнирах – 13 мячей. Это много. Особенно перед выступлением против такого сильного соперника.

Зато на своём поле нидерландская команда, которая по праву лидирует в чемпионате Нидерландов, может дать бой «Ливерпулю». При 13 пропущенных на отрезке из пяти прошлых матчей она забила 14 мячей. Почти по три за раз. Солидно! Кроме того, есть куда больше мотивации, нежели у соперника. Чтобы точно выйти в плей-офф, надо не проиграть, в то время как соперник уже решил свои вопросы.

Скорее всего, Арне Слот даст игрокам ротации время, привезёт не самый сильный состав. Это даст ПСВ надежду. На таком фоне голы в обе стороны и тотал больше 2.5 мяча выглядит очень даже логично. Счёт может быть 2:1 или даже 3:2, вероятно, в пользу гостей. Однако хозяева тоже могут удивить, как это было, например, во встрече с «ПСЖ» (1:1).