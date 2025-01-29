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ПСВ — «Ливерпуль»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов

29 января в Нидерландах на стадионе «Филипс» местный «ПСВ Эйндховен» примет английский «Ливерпуль», который возглавляет сводную таблицу Лиги чемпионов. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Несмотря на разницу соперников в классе, букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Хотя небольшое предпочтение всё же отдают гостям.

Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 2.26, что приблизительно равно 43% вероятности. Победа ПСВ оценивается коэффициентом 3.10 (31% вероятности). Наименее вероятна ничья, коэффициент — 3.76 (26%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче, который пройдёт в Нидерландах. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.49.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45. Если команды забьют ровно по два мяча — коэффициент 9.80.