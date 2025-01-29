«Интер» — «Монако»: прогноз на матч в Милане

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Интер» — «Монако».

Ставка: «Интер» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.83.

Вообще, дела у монегасков стали чуть лучше, если сравнивать с декабрьским периодом. Прямо сейчас команда располагается на третьем месте в турнирной таблице французской Лиги 1 и вовсю претендует на медали. Кроме того, в Лиге чемпионов есть неплохие шансы напрямую попасть в 1/8 финала и избежать стыков.

Кто-то из конкурентов может оступиться. Поэтому дело за малым — обыграть «Интер» на его поле. Всего-то! Конечно, если серьёзно, то сначала попробуй обыграй. «Интер» выглядит очень внушительно. За семь туров общего этапа Лиги чемпионов пропустил только один гол и одержал пять побед. Среди побеждённых — «Арсенал» (1:0).

На внутренней же арене «нерадзурри» спорят с «Наполи» за скудетто. На выходных всухую разгромили «Лечче» (4:0) на выезде. А ранее ничего не досталось от них пражской «Спарте» в Лиге чемпионов — выиграли со счётом 1:0. И эта надёжность при оборонительных действиях заставляет задуматься. Серьёзных шансов у гостей, при всём уважении, не видно.

«Монако» придётся лететь в другую страну, тратить силы, жертвовать восстановлением. Кроме того, на выходных главный тренер «Интера» Симоне Индзаги дал некоторым лидерам отдохнуть, а потому состав у хозяев ожидается и мощный, и свежий. И это, конечно, дополнительные проблемы для гостей. Даже на одно очко рассчитывать будет трудно.

В качестве ставки интересно выглядит комбинированный вариант «тотал меньше 3.5 мяча и «Интер» не проиграет». Ждать голевого парада точно не стоит. Особенно с учётом того, что в 17 из 22 прошлых матчей «Интера» в Лиге чемпионов было забито не более двух голов.