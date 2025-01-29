«Барселона» — «Аталанта»: прогноз и ставки на матч

29 января на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» «Барселона» примет итальянскую «Аталанту» в матче 8-го тура Лиги чемпионов. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.76, что приблизительно равно 55% вероятности.

Победа «Аталанты» оценивается коэффициентом 4.50 — около 22% вероятности. Ничья идёт с коэффициентом 4.30 (23%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч в Барселоне получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.41.