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«Реал Сосьедад» — ПАОК: определён фаворит матча Лиги Европы

«Реал Сосьедад» — ПАОК: определён фаворит матча Лиги Европы
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30 января состоится матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором «Реал Сосьедад» примет ПАОК. Встреча пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» предлагается с коэффициентом 1.63, что приблизительно равно 59% вероятности.

Победа ПАОКа оценивается коэффициентом 6.30 — около 15%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80, что составляет около 26%.

В то же время аналитики считают, что матч «Реал Сосьедад» — ПАОК получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.79.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.

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