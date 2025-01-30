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«Аякс» — «Галатасарай»: коэффициенты и ставки на матч в Амстердаме

«Аякс» — «Галатасарай»: коэффициенты и ставки на матч в Амстердаме
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30 января состоится матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором «Аякс» примет «Галатасарай». Встреча пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить фаворита. Сделать ставку на победу «Галатасарая» предлагается с коэффициентом 2.55, что приблизительно равно 39% вероятности.

Победа «Аякса» также оценивается коэффициентом 2.55. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20, что составляет около 22%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Аякс» — «Галатасарай» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.41.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.35.

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