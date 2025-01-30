Названы шансы «МЮ» продлить победную серию в Лиге Европы

В Румынии на стадионе «Арена Националэ» местный «Стяуа» в матче 8-го тура Лиги Европы примет английский «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Манкунианцы идут на серии из трёх побед в турнире.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 1.61, что приблизительно равно 61% вероятности.

Победа «Стяуа» оценивается коэффициентом 5.60 (16% вероятности). Поставить на ничейный исход можно за 4.20 (23%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Бухаресте. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.76.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.