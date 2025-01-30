Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Рома» — «Айнтрахт»: прогноз и ставка на матч Лиги Европы

«Рома» — «Айнтрахт»: прогноз и ставка на матч Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

В четверг, 30 января, пройдут 18 встреч, которые завершат программу 8-го тура Лиги Европы. В Италии на стадионе «Олимпико» местная «Рома» примет немецкий «Айнтрахт». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Материалы по теме
«Рома» — «Айнтрахт». Вся надежда на удачу
«Рома» — «Айнтрахт». Вся надежда на удачу

Букмекеры в своих прогнозах, несмотря на серьёзное расстояние между соперниками в турнирной таблице, отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.73, что приблизительно равно 57% вероятности.

Победа «Айнтрахта» оценивается коэффициентом 5.20 (около 18% вероятности). Поставить на ничейный исход можно за 3.90 (25%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Риме. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

Материалы по теме
Яркий футбол и трансферы. Чего ждать от Зимнего Кубка РПЛ
Яркий футбол и трансферы. Чего ждать от Зимнего Кубка РПЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android