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«Рома» — «Айнтрахт»: прогноз и ставка на матч Лиги Европы

В четверг, 30 января, пройдут 18 встреч, которые завершат программу 8-го тура Лиги Европы. В Италии на стадионе «Олимпико» местная «Рома» примет немецкий «Айнтрахт». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах, несмотря на серьёзное расстояние между соперниками в турнирной таблице, отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.73, что приблизительно равно 57% вероятности.

Победа «Айнтрахта» оценивается коэффициентом 5.20 (около 18% вероятности). Поставить на ничейный исход можно за 3.90 (25%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Риме. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.