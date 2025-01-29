«Барселона» — «Аталанта»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Аталанта».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.05.

«Барселона» уже решила для себя вопрос с выходом в плей-офф, просто непонятно с какого места. С «Аталантой» каталонцы сыграют дома, и будет очень любопытная встреча.

«Аталанта» располагается на седьмом месте и в последнем туре отгрузила пять мячей «Штурму». В чемпионате Италии была неудачная серия из четырёх матчей без побед, но в последнем туре одержала победу над «Комо». Это важно в плане положительных эмоций.

«Барселона», в свою очередь, цветёт и пахнет, и даже при ротации на матч с «Валенсией» была уверенная победа 7:1. В первом тайме футбол был потрясающий. У «Барселоны» есть шанс занять первое место в таблице и получить бонусные € 10 млн, но для этого нужно выиграть и надеяться на поражение «Ливерпуля». На это я бы не рассчитывал.

«Барселона» отлично играет сама и даже даёт возможность играть соперникам, провоцируя их открываться. Если этот момент гости решат, то будут шансы. В общем, я жду от этого матча результативный футбол. Не уверен, что обязательно выиграет «Барселона» или «Аталанта», но есть надежда, что будут голы.

Мой прогноз на этот матч — ТБ 3,5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».