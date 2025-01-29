«Барселона» — «Аталанта»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов 29 января

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Аталанта».

Ставка: победа «Барселоны» со счётом 3:1 за 10.00.

«Барселона» и «Аталанта» сыграют в последнем туре Лиги чемпионов 29 января. Очень интересная игра. Думаю, оба коллектива недовольны тем, что им выпало играть друг против друга в заключительном туре. Сейчас все хотят набрать максимальное количество очков.

Впрочем, «Барселону» вопрос очков сейчас волнует не так сильно, как «Аталанту». Она не то что гарантировала себе участие в плей-офф, она уже точно попадёт в 1/8 финала – отрыв от соперника с восьмой строчки насчитывает четыре очка. А вот у «Аталанты» как раз всё и будет решаться в заключительном туре. Пока она с 14 очками идёт на седьмом месте. Соседи выше и ниже имеют минимальный разрыв с бергамасками. Так что у них есть шанс как подняться в турнире сейчас, так и опуститься ниже топ-8.

И стоит признать, что к этому матчу «Барса» подходит в статусе фаворита. И это не только из-за её позиции в таблице. В 2025 году отлично выступают каталонцы. Уже успели они опозорить «Реал» в финале Суперкубка – 5:2. Но и в остальных играх в новом году отлично выступала «Барса». Правда, в Ла Лиге ей всё никак не удавалось прервать серию неудач. Но и этот вопрос был закрыт на прошлых выходных – 7:1 с «Валенсией».

А вот у «Аталанты» конец прошлого года и начало этого не задались. Слишком часто команда Гасперини начала терять очки, причём во всех турнирах. Да, в последних встречах бергамаскам удалось прервать эту серию. Но тут стоит взглянуть на то, каких противников обыгрывали они – 5:0 со «Штурмом» в ЛЧ и 2:1 с «Комо» в Серии А. Само собой, «Барса» намного сильнее обоих коллективов.

В общем, если смотреть в целом на сезон, на длинную дистанцию, то тут кажется, что их шансы равны. Но на деле «Барселона» «в огне». Готова она к яркому завершению группового раунда ЛЧ. «Аталанта» сейчас ей не конкурент», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».