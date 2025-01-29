«Барселона» — «Аталанта»: прогноз Виктора Гусева на матч общего этапа Лиги чемпионов

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Аталанта».

Ставка: гол Левандовского за 1.95.

«Сегодняшний разговор о матче Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Аталантой» я бы начал с фигуры нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского. И, собственно, этой фигурой я и закончу свои рассуждения.

Левандовски был очевидным лидером бомбардирской гонки в чемпионате Испании. Потом немного темп сбавил, в трёх встречах подряд не забивал. Но вот сейчас вышел на игру с «Валенсией», «Барселона» разгромила соперника со счётом 7:1. По ходу второго тайма Левандовски появился на поле, забил очень красиво, в своём стиле. Мало кто из известных мне футболистов в такой ситуации поразил бы ворота.

И вот 17 мячей в 20 матчах, ближайший конкурент в лице Мбаппе имеет 15 голов. До этого Левандовски отметился двумя мячами, правда, забитыми с пенальти, в сумасшедшей игре Лиги чемпионов с «Бенфикой», когда «Барселона», проигрывая 2:4, сумела в Лиссабоне победить со счётом 5:4.

Так что Левандовски снова на коне. Ему дали отдохнуть в каком-то смысле. Потому что, как я уже сказал, в матче с «Валенсией» он вышел на поле только во втором тайме. И я думаю, что он готов к встрече с «Аталантой».

Ну и сразу скажем, что и в составе «Аталанты» лучший бомбардир национального чемпионата, в данном случае чемпионата Италии, это Ретеги, у него 16 мячей в тех же самых 20 встречах. Игра последнего на сегодня тура итальянского чемпионата далась непросто «Аталанте». «Аталанта» уступала команде «Комо». Но два мяча Ретеги обеспечили команде из Бергамо победу со счётом 2:1. Ну вообще атака — это отдельный разговор.

«Барселона» занимает второе место, отставая только от «Ливерпуля». Есть шанс занять и первое по итогам группового турнира. Но в любом случае путёвку в следующую стадию каталонцы себе обеспечили. Причём с таких сеяных позиций, поскольку они попадают в число лучших.

«Аталанта» занимает седьмое место в этой заветной восьмёрке. И, в общем-то, стыковые матчи уже обеспечены. А может оказаться и при удачном стечении обстоятельств вот в той же позиции, что и «Барселона», и получить такое сеяное место в плей-офф.

И с этой точки зрения ничья, в общем-то, была бы нормальным для той и другой команды исходом в этом матче в Барселоне, о котором мы говорим.

Конечно, ротация, потому что график очень напряжённый у тех и у других. Обе команды сыграли в Лиге чемпионов в середине недели, в конце недели встреча национального чемпионата, снова в середине следующей недели игра Лиги чемпионов, потом сразу три дня – и новый матч национального первенства. Поэтому важна ротация. Конечно, по составу у «Барселоны» возможности ротации больше. Возьмем встречу с «Валенсией», когда они вышли без Гави, без Педри, без Левандовского, и всё равно уже там к 15-й минуте футболисты «Барселоны» вели со счётом 3:0. Так что здесь преимущество «Барселоны», как и преимущество своего поля.

Ну и, заканчивая, как обещал, вернусь к фигуре Роберта Левандовского, который, отдохнув, выйдет на поле. И, я думаю, что имеет возможность снова забить и доказать.

Кстати, ему, наверное, может быть, есть что доказывать. Какой-то такой приоритет свой бомбардирский. Поэтому в этом матче, друзья, в матче «Барселона» — «Аталанта», я бы поставил на гол Роберта Левандовского», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».