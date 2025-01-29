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«Барселона» — «Аталанта»: ставка Игоря Семшова на встречу Лиги чемпионов

«Барселона» — «Аталанта»: ставка Игоря Семшова на встречу Лиги чемпионов
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Аталанта».

Ставка: обе забьют за 1.45.

«Барселона» уже обеспечила себе выход в 1/8 финала, набрав 18 очков в семи турах и потерпев единственное поражение от «Монако» (1:2) в первом матче. Каталонцы занимают второе место в группе. Сине-гранатовые находятся в отличной форме, не проигрывая на протяжении семи матчей подряд (шесть побед и одна ничья). В последнем туре Ла Лиги они разгромили «Валенсию» со счётом 7:1, продемонстрировав мощную атаку. Особенно выделяются Левандовски и Рафинья.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Аталанта» с 14 очками пока не гарантировала себе прямой выход в 1/8 финала. Команда одержала четыре победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение от «Реала» (2:3). Их оборона является одной из лучших в турнире, пропустив всего четыре гола. Однако плотность в турнирной таблице высока: шесть команд имеют по 13 очков, что делает последний тур решающим для «Аталанты». Команда также показывает хорошие результаты, одержав победу в последнем матче со «Штурмом» — 5:0. Она стабильно играет в атаке, а Адемола Лукман и Шарль Де Кетеларе являются лучшими бомбардирами клуба в текущей Лиге чемпионов с четырьмя голами каждый.

Учитывая, что «Барселона» уже обеспечила себе выход в плей-офф, тренерский штаб может предоставить отдых ключевым игрокам, что потенциально увеличивает шансы «Аталанты» на положительный результат. Однако каталонцы играют на своём поле и обладают мощной атакой, забивая в среднем около четырёх голов за матч в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Сделаем ставку на то, что обе команды забьют», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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