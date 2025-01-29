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«Манчестер Сити» — «Брюгге»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов в Англии

«Манчестер Сити» — «Брюгге»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов в Англии
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Брюгге».

Ставка: победа «Манчестер Сити» и обе забьют за 2.55.

«Большая игра пройдёт в Манчестере. «Сити» в этом сезоне откровенно завалился и пытается сейчас подняться, но многие наверняка помнят матч с «ПСЖ». Потом было возвращение в матче с «Челси». По статусу «Сити» должен выходить дальше, тем более что в Лиге чемпионов дома команда не проигрывает уже 33 матча. Это очень серьёзная серия.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Брюгге» не боится, у бельгийцев своя серия — 20 матчей без поражений. Однако никогда ещё «Брюгге» не выигрывал на выезде против англичан, и это явно не здорово.

«Сити» будет бежать, будет стрелять, но мне кажется, что это команда ещё уязвима. «Брюгге» почувствует, что в этой игре можно будет что-то выжать. Если бы пару месяцев назад команды играли, то я бы не сомневался, что «Сити» победит и не пропустит. Я и сейчас думаю, что выиграет, но пропустит, поэтому моя ставка — победа «Сити» и обе забьют», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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