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«Манчестер Сити» — «Брюгге»: ставка Дмитрия Градиленко на матч 8-го тура Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» — «Брюгге»: ставка Дмитрия Градиленко на матч 8-го тура Лиги чемпионов
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Брюгге».

Ставка: победа «Манчестер Сити» в первом тайме с форой (-1) за 2.00.

«Последний матч в группе Лиги чемпионов — «Ман Сити» сыграет с «Брюгге». Расклад в таблице следующий — у «Брюгге» 11 очков, разница забитых и пропущенных шесть-восемь, a у «Сити» всего восемь очков. Поэтому только победа «горожанам» позволит продолжить участие в Лиге чемпионов. Ну а «Брюгге» окажется той командой с 90-процентной уверенностью, которая с 11 очками, наверное, покинет место, позволяющее дальнейшее участие в ЛЧ. ПСВ тоже имеет 11 очков, на данный момент у них разница +3, а «Бенфика», уверен, возьмёт очко в Турине, поэтому шансы у бельгийцев совсем невелики.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вот что рассмотреть с точки зрения прогноза, я вам сейчас скажу. Моё мнение, что «Ман Сити» с первых секунд окажет мощнейшее давление и прессинг, он сумеет уже в первом тайме решить исход встречи, забив, к примеру, два. А так как мы знаем, что в этом сезоне «Ман Сити», имея по ходу матча преимущество в два и три мяча, при этом ещё умудряется проиграть, как это было с «ПСЖ» к примеру, совсем недавно, или как это было в группе ЛЧ, когда они сыграли 3:3 с «Фейеноордом» дома, пропустив в последние 15 минут встречи трёшку, исходя из этого, я предлагаю рассмотреть просто «победу «Ман Сити» в первом тайме с форой (-1)», коэффициент 2.00. Практически без риска», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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